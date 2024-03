Onderhoud van hagen en vogelbos

BRUMMEN – Zaterdag 16 maart wordt er, in het kader van NLdoet, gewerkt aan het onderhoud van het vogelbos aan de Hogenenk in Brummen. Jonge aanplant krijgt de ruimte om te groeien door deze vrij te maken van bramen en grassen. Alle hulp is welkom. Er wordt om 9.30 uur gestart bij de inrit van het eerste weiland aan de Hogenenk, links na de bebouwing. Voor koffie, thee en een versnapering tijdens de lunch wordt gezorgd.

Helpers dienen zelf een snoeischaar, steker, schop en/of handschoenen mee te nemen. Er wordt tot uiterlijk 14.30 uur gewerkt.

“Ook wanneer u een uurtje mee kunt werken waarderen we dat zeer”, laat de organisatie weten. Aanmelden is gewenst en kan via info@hetankerbrummen.nl