Onderhoud riool Velp en Dieren

REGIO – Vanaf maandag 4 maart gaat de gemeente Rheden in een groot aantal straten in Dieren-Oost en Velp-Noord rioolbuizen reinigen en inspecteren. De riolering wordt doorgespoeld en met een camera bekeken.

Met behulp van een speciale vrachtwagen worden de hoofdriolen onder hoge druk doorgespoeld. Hiermee wordt voorkomen dat de capaciteit van het riool vermindert. Na het doorspoelen wordt het vuile water opgezogen en weer meegenomen. Zand en vuilophoping wordt zo uit de rioolbuizen verwijderd.

De werkzaamheden in elk(e) straat(deel) duren maximaal enkele uren. In de meeste gevallen ondervinden inwoners geen hinder van de werkzaamheden. Wel kan het zijn dat de vrachtwagen een weg of oprit tijdelijk blokkeert.

Door luchtverplaatsingen kan het water in de toiletpot tijdens het reinigen wat gaan spetteren. Het gaat om schoon water dat zich in het waterslot bevindt, dit is dus geen rioolwater. Maar om dit te voorkomen kunnen inwoners de toiletdeksel tijdens de werkzaamheden dicht laten.

Stank kan voorkomen doordat het water uit de pot of sifon weg is en dit niet meer als stankafsluiting werkt. Na het doorspoelen van het toilet of het laten lopen van de kraan verdwijnt de stank na korte tijd weer.

Naast het reinigen van de riolen, kijkt de gemeente ook of er gebreken zijn. Dit gebeurt door een camera door het riool te laten rijden. Deze camera wordt aangestuurd vanuit een bestelbus. Eventuele herstel- of verbeteringsmaatregelen vinden op een later moment plaats.