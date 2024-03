Oekraïense vluchtelingen in de startblokken om vacatures in de zorg in te vullen

RHEDEN – De gemeente Rheden is trots op een nieuw initiatief voor vluchtelingen, dat zij heeft opgezet met het Astrum College en zorgaanbieders STMG, Innoforte en DrieGasthuizenGroep. Samen zetten de partijen zich in om vluchtelingen en statushouders in korte tijd op te leiden en klaar te stomen voor een baan in de zorg. Dit draagt bij aan de verdere integratie van nieuwkomers in de gemeente. Eind februari vond de eerste voorlichtingsbijeenkomst plaats in opvanglocatie De Roskam in Rheden, waar vluchtelingen uit Oekraïne verblijven. Op donderdag 21 maart werd het samenwerkingsconvenant ondertekend door de samenwerkende partijen.

Inmiddels hebben 22 mensen interesse getoond in een BBL-maatwerkopleiding ‘Helpende Zorg niveau 2’ bij Astrum College. De maatwerkopleiding begint met een versnelde taalcursus Nederlands. Ook gaan de deelnemers speeddaten met de zorgorganisaties om na een positieve uitkomst te kunnen starten aan de opleiding. De deelnemers gaan minimaal één dag in de week naar school, werken minimaal zestien uur in de week en besteden gemiddeld tien tot twaalf uur aan zelfstudie.

“Astrum College biedt Oekraïense vluchtelingen de kans zich om te scholen tot helpende, waardoor zij een nieuwe start kunnen maken en een waardevolle bijdrage kunnen leveren in de zorg”, aldus Fred Koers, manager onderwijs bij Astrum College.

Wethouder Gea Hofstede van de gemeente Rheden benadrukt het belang van deze samenwerking: “Als gemeente willen we graag dat vluchtelingen en statushouders mee kunnen doen in onze samenleving. De samenwerking tussen de gemeente Rheden, Astrum College en de zorgaanbieders is een uitstekend voorbeeld van hoe we gezamenlijk een positieve impact kunnen hebben op het leven van vluchtelingen en tegelijkertijd de krapte in de zorg kunnen terugdringen.”

Directeur-bestuurder Nadja Renkema van STMG geeft mede namens Innoforte en DrieGasthuizenGroep aan eveneens enthousiast te zijn over het project: “We geloven we in de kracht van samenwerking en het bieden van kansen aan mensen die op zoek zijn naar een nieuwe start. We zijn verheugd om met de gemeente en Astrum College samen te werken en vluchtelingen te ondersteunen bij het integreren in de lokale gemeenschap door middel van werkgelegenheid.”

Van links naar rechts: Gea Hofstede (gemeente Rheden), Saskia van der Lyke (Innoforte), Donny Talsma (Astrum College), Nadja Renkema (STMG) en Karin Reesing-Som (DrieGasthuizenGroep).