Oekraïense Nastya geeft optreden op Doesburgse basisscholen

DOESBURG – De Oekraïense zangeres Nastya was afgelopen week samen met Richard Rhemrev en drummer Jos te horen op de basisscholen in Doesburg. Ze zong mooie en soms indringende Oekraïense liedjes. Ondanks dat de kinderen de woorden niet konden verstaan, vonden ze het wel heel mooi.

Ook tijdens het Oekraïense volkslied was het muisstil. Nastya zorgde voor een leuke interactie met de kinderen. Ze leerde ze tot drie tellen in het Oekraïens; dit vonden de kinderen hartstikke leuk. Na het optreden mochten er vragen worden gesteld. Hier werd enthousiast gehoor aan gegeven.

Foto: Hanny ten Dolle