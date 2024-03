NPO Radio 1 vanuit de Paperclip in Velp

VELP – Het NPO Radio 1-programma Dijkstra & Evenblij Ter Plekke was afgelopen zondagavond 24 maart live vanuit het Ontmoetingscentrum De Paperclip in Velp te horen. Presentatoren Erik Dijkstra en Frank Evenblij hadden verschillende inwoners uit de gemeente te gast om onder andere te praten over de komst van de McDonald’s, de documentaire over Velpenaar Kees Momma en Vitesse. Er was veel publiek aanwezig om het programma bij te wonen. Ook burgemeester Carol van Eert werd nog stevig aan de tand gevoeld in de ‘verhoorwagen’.

Foto: Peter Kars