NL-Doet bij Dorpstuin Rheden

RHEDEN – Op zaterdagochtenden werkt een leuke betrokken groep vrijwilligers – met groene vingers – in Dorpstuin Rheden, aan de Zwarteweg. Tijdens de landelijke vrijwilligersdag NL-Doet op zaterdag 16 maart is iedereen welkom om te helpen. De vrijwilligers gaan dan snoeien, de moestuin inzaaien, palen herstellen bij twee prieeltjes, een regenton plaatsen en een permacultuurbed opbouwen. Samenwerken en gezelligheid staan voorop. Er wordt koffie gedronken en afgesloten met een gezamenlijke lunch met vrijwilligers die zwerfvuil raapten. Er wordt van 9.00 tot 12.00 uur gewerkt. Het is fijn, maar niet noodzakelijk, dat vrijwilligers zelf tuinhandschoenen en een snoeischaar meenemen. Aanmelden kan via zwarteweg6@gmail.com.

