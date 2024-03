Nieuwe voorzitter Vrouwenkoor Ludiek

BRUMMEN – Vrouwenkoor Ludiek heeft tijdens de jaarlijkse ledenvergadering met mooie woorden van dank afscheid genomen van Greet Tuczek als voorzitter.

Zij heeft zich, met veel zorg en plezier, drie termijnen ingezet voor het Vrouwenkoor. In die periode zijn onder meer mooie concerten georganiseerd en moest er een nieuwe repetitieruimte worden gevonden. De hele coronaperiode viel in haar bestuursperiode en dat was niet altijd makkelijk. Vanaf nu gaat Greet haar tijd en energie richten op andere zaken die op haar pad zijn gekomen. Ze blijft wel zingen bij Ludiek. Greet wordt als voorzitter opgevolgd door Hannie Elfrink. De eerstvolgende actie van Vrouwenkoor Ludiek is het organiseren van Ludiek Doet op vrijdag 15 maart. Daarbij wordt voor bewoners van woonzorgcentrum Tolzicht in Brummen een gezellige en muzikale middag verzorgd.

vrouwenkoorludiekbrummen.nl

