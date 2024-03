Nieuwe raadsgriffier Apeldoorn

APELDOORN – Namens de gemeenteraad van Apeldoorn heeft de werkgeverscommissie Marit Stam voorgedragen als raadsgriffier van Apeldoorn. In de raadsvergadering van donderdag 14 maart zal de voordracht en voorgestelde aanwijzing plaatsvinden.

“Wij hebben veel vertrouwen in Marit als onze nieuwe griffier en verheugen ons erop de komende jaren met haar samen te werken”, vertelt de voorzitter van de werkgeverscommissie Tim Kamphuis.

Marit werkt sinds 2004 bij de raadsgriffie in Apeldoorn en begon als raadsadviseur van het sociale domein. Na een aantal jaar werd zij plaatsvervangend raadsgriffier en vanaf dat moment werkte ze nauw samen met griffier Arjan Oudbier. Haar takenpakket verschoof en ze ging zich bezighouden met juridische zaken, veiligheid en participatie. Ook was ze teammanager van het ondersteuningsteam en hield ze zich bezig met het strategische griffie- en raadswerk. Op 30 maart 2022 heeft ze het stokje van Arjan overgenomen en is sindsdien waarnemend raadsgriffier van Apeldoorn. Haar collega’s van de raadsgriffie zijn enorm blij dat Marit door de werkgeverscommissie voorgedragen wordt en hebben alle vertrouwen in haar plannen voor de toekomstige ontwikkelingen voor zowel griffie als raad. “Ik ben trots dat ik voorgedragen word als de nieuwe strategische griffier van Apeldoorn en heb heel veel zin om aan de slag te gaan om mijn ideeën te kunnen uitvoeren”, aldus Marit.

In december 2023 zijn de vacaturetekst en het functieprofiel voor de nieuwe griffier van Apeldoorn opgesteld. De werkgeverscommissie, bestaande uit Tim Kamphuis, Bouwien ten Bokum en Jan Kloosterman, is vervolgens aan de slag gegaan met de zoektocht naar de nieuwe, vaste griffier van Apeldoorn. Zij hebben hiervoor een zorgvuldige procedure gevolgd. De vacature is gelijktijdig zowel intern als extern uitgezet en heeft twintig reacties opgeleverd. De werkgeverscommissie heeft in twee rondes met kandidaten gesproken en daarnaast zijn er twee adviescommissies geweest die ook gesproken hebben met een aantal kandidaten. De adviescommissies werden gevormd door de burgemeester en gemeentesecretaris en een delegatie van de raadsgriffie.