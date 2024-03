Nieuwe expositie in Kunstlab Doesburg

DOESBURG – In maart exposeert Bernadet Angenent – Hansen haar schilderijen en keramiek in de Opkamer van het Kunstlab in Doesburg. Haar passie voor schilderen en tekenen, of liever het spelen daarmee, begon al jong. Later kwam daar haar liefde voor klei bij. Ze werd geschoold door Jozef Kemperman. Beide technieken zijn te zien in haar expositie. In haar schilderijen gebruikt ze allerlei materialen en zó lijkt haar schilderwerk ook wel op boetseren. Er is lood, ribkarton, rubber en er zijn takjes uit de natuur in terug te vinden. In 2003 won ze de Gelderlander Kunst Publieksprijs. De expositie is tot en met 30 maart te bekijken op woensdag tot en met zaterdag van 12.00 tot 17.00 uur.