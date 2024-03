Nieuwe editie Doesburg Vertelt

DOESBURG – Doesburg Vertelt heeft op haar website een nieuwe editie gepubliceerd. Dit keer is er aandacht voor Geneeskunde en de gezondheidszorg in Doesburg door de eeuwen heen. De geneeskunde is bijna net zo oud als de mensheid. In alle samenlevingen en door alle tijden heen hebben mensen geprobeerd om behandelingen en genezing te zoeken voor ziektes en lichamelijke ongemakken. Over de geschiedenis daarvan in Doesburg en omgeving schreef voormalig stadsarchivaris J.W. van Petersen in 1989 het boek ‘Van Zoete Wijn en Bittere Medicijn, over zes eeuwen gezondheidszorg in de Liemers en Doesburg.’ In 2016 maakten Ineke van Elk, Fanny Truiens en Maarten Lindner op basis van dat boek en een serie interviews de documentaire ‘De geschiedenis van de algemene geneeskunde en de gezondheidszorg in Doesburg door de eeuwen heen.’ De nieuwe editie is te vinden op doesburgvertelt.nl.