Nieuwe beheerder dorpshuis Angerlo

ANGERLO – Bob Nederhoff is de nieuwe beheerder van het dorpshuis in Angerlo, Centrum De Meent. Nederhoff komt uit Angerlo en kent het dorp ‘als geen ander’.

Hij houdt van gezelligheid en ziet het als een uitdaging om klanten tevreden te stellen. Het zal voor hem ook een uitdaging zijn om de jeugd meer betrokken te laten raken met De Meent, zo laat het bestuur van het dorpshuis weten.

“Er komt veel kijken bij het werk van een goede beheerder”, zegt Toon Derksen, voorzitter van Stichting Dorpshuis Angerlo. “Je moet met mensen kunnen omgaan en je moet ook achter de bar en in de keuken kunnen werken. Daarnaast doet een beheerder de inkopen en regelt hij de personele planning en afspraken met cliënten.” Last but not least heeft een beheerder te maken met wisselende werktijden. Nederhoff heeft horeca-ervaring – die deed hij mede op in een restaurant in de Betuwe als zelfstandig ondernemer – en voldoet daarmee aan alle eisen die het bestuur stelde. De bestuursleden wensen Bob ‘heel veel plezier en succes in zijn functie als beheerder’.