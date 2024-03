Nieuwe Ambt & Heerlijkheid

REGIO – Vanaf vrijdag 8 maart is de nieuwste editie van tijdschrift Ambt & Heerlijkheid van de Oudheidkundige Kring van Rheden en Rozendaal te koop. Er staan verhalen in over roomboterfabricage in Dieren, Jugendstilhuizen in Velp, de IJssel, de Bonifaciuskerk die ooit in Velp stond en de familie Teding van Berkhout uit Ellecom. Ook zal er een geheim ontrafeld worden met betrekking tot begraafplaats Bergweg te Velp. Een blad kost 5,95 euro en is te verkrijgen bij Bakkerij Samberg in Ellecom, Kapsalon De Oude Post in De Steeg, Firma Elderman in Rheden, The Read Shop in Dieren en Velp en Boekhandel Jansen & de Feijter in Velp.