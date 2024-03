Nieuw bestuurslid voor Onze Droom

BRUMMEN – Sinds 1 februari is Annemarie Teunissen het nieuwe bestuurslid van stichting Onze Droom in Brummen. Zij versterkt hiermee het bestuur dat bestaat uit Sonja Leemkuil en Carry Nijland. Als kersvers bestuurslid bedacht Annemarie meteen een leuke activiteit. Samen met 39 anderen wil ze een ‘mystery blanket’ maken, een deken die bestaat uit veertig unieke vakjes. “Iedereen die mee wil doen kan een vierkant blok van 20 bij 20 centimeter breien. Zo maken we samen een unieke deken.” Samen breien kan tijdens de haak-en breiclub van Onze Droom vanaf dinsdag 2 april. Meer informatie is te verkrijgen bij Sonja Leemkuil, 06-10658315 of bij Annemarie Teunissen, 06-18690940. v.l.n.r. Carry Nijland, Annemarie Teunissen en Sonja Leemkuil

st.onzedroom@gmail.com