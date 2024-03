Narcissenactie Unitas

DOESBURG – Gymnastiekvereniging Unitas uit Doesburg houdt voor de negentiende keer de narcissenactie. Tot 15 maart is het mogelijk narcissenpotjes met meerdere bollen ‘van zeer goede kwaliteit’ te bestellen via voorzitter@unitasdoesburg.nl. Een narcissenpotje kost 2,50 euro. De narcissen worden op vrijdag 22 maart tussen 18.00 en 21.00 uur thuis bezorgd. De opbrengst van de actie is voor een turnshow die de vereniging op zondagmiddag 2 juni zal gaan houden.