Muzieklezingen over Romantiek

VELP – Musicoloog Joop van Velzen geeft dit voorjaar een verdiepende serie muzieklezingen in Velp over de negentiende-eeuwse Romantiek in Europa. Op vier dinsdagmiddagen tussen 20 februari en 16 april behandelt hij vier nationale, Romantische scholen.

De eerste lezing van 20 februari gaat over Scandinavië. Op 12 maart zijn Polen en de Baltische Staten aan de beurt. Op 26 maart is er aandacht voor Duitsland en Oostenrijk en op 16 april België en Nederland. Tijdens zijn lezingen in de Oude Jan zal Joop van Velzen werken van componisten presenteren, uitvoeringen toelichten voor wat betreft structuur en opbouw, de plaats van het werk in het oeuvre van de desbetreffende componist en diens plaats in de muziekgeschiedenis.

De lezingen duren van 14.00 tot 16.30 uur. De inloop is vanaf 13.30 uur. De locatie is Oude Jan in Velp. De kosten voor het volgen van de gehele reeks zijn 65 euro. Reserveren en betalen kan online via eenpassievoorboeken.nl/activiteiten. Een losse lezing volgen kan ook. De kosten zijn dan 20 euro en kunnen ter plekke worden voldaan.

