Museumweek in het Lalique Museum

DOESBURG – Nog tot en met 5 april kan iedereen met een museumkaart iemand anders hiervan laten meegenieten. De kaart mag tot en met vrijdag worden uitgeleend aan iemand anders. De kaart moet in het museum wel fysiek worden getoond, maar er wordt niet naar naam en foto gekeken.

Het Lalique Museum in Doesburg doet aan deze actie mee en bezoekers zijn welkom met een geleende museumkaart. Het museum is geopend van dinsdag tot en met zondag tussen 11.00 en 17.00 uur. Op Goede vrijdag, Eerste en Tweede Paasdag is het Lalique Museum ook open.



laliquemuseum.nl