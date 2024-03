Mooie mijlpaal voor woningbouw in Velp

VELP – Het bestemmingsplan IJssel District Velp is met ingang van 22 februari onherroepelijk geworden. Dat betekent dat woningbouw op deze locatie weer een stap dichterbij komt.

Eind december vorig jaar heeft de raad het bestemmingplan IJssel District (locatie rondom het Ziekenhuis in Velp) vastgesteld. Daarna was er nog gelegenheid om beroep in te stellen. Er is geconstateerd dat er geen beroep is aangetekend bij de Raad van State. Daarmee is het bestemmingsplan onherroepelijk geworden, vanaf het moment dat de periode van terinzagelegging was afgelopen, namelijk 22 februari 2024.

Wethouder Gea Hofstede: “Ik ben heel blij met het bericht want dat betekent dat we weer een stap verder zijn met het realiseren van woningen want dat is hard nodig.

Nu kunnen de bouwplannen verder worden uitgewerkt en kan eind dit jaar worden gestart met de bouw. De ontwikkelaar begint als eerste met de transformatie van het ziekenhuisgebouw naar een mix van woningen met onder andere sociale huurwoningen.”