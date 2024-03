Mondolia’s muziekfeest

KLARENBEEK – Muziek- en amusementsvereniging Mondolia uit Oosterhuizen houdt haar jaarlijkse muziekfeest op zaterdag 23 maart om 19.30 uur in Het Boshuis in Klarenbeek. De voorbereidingen zijn in volle gang en het belooft een mooie afwisselende avond te worden. De leden hebben weer een mooi en gevarieerd programma samengesteld. Er worden er vlotte zangnummers gebracht, maar ook mooie luisterliedjes komen aan bod.

De kaartverkoop is inmiddels van start gegaan. De kaarten kosten 10 euro voor volwassenen en 5 euro voor kinderen tot en met 12 jaar. Kaarten bestellen kan via mondolia.nl of mavmondolia@gmail.com.

