Mondolia goed op dreef in Het Boshuis

KLARENBEEK – De jaarlijkse uitvoering van het amusementsorkest Mondolia uit Oosterhuizen, dat nu het Muziekfeest wordt genoemd, is zaterdag in de stampvolle zaal van Het Boshuis in Klarenbeek zeker een mooi muzikaal gebeuren geworden. Vooral de uitsmijter van de avond, ‘De Engelbewaarder’, die gezongen werd door drummer Thomas was daverend succes. Met versterking van een viertal zangers bracht Mondolia dit feestnummer in kleurige outfits waarbij het publiek staande uit volle borst meezong.

Mondolia begon de muzikale avond na het welkomstwoord van voorzitter Hugo Hoitink met het optreden van de diplomalessers onder leiding van Linda van den Beukel. Twee jongens speelden al verdienstelijk drie liedjes. Het podium in de voormalige kerk werd daarna bezet door het jeugdorkest. Onder leiding van Mariël van Wijngeeren en Mirjan Berends speelden en zongen de jongens en meisjes ‘Automatisch’, ‘Somewhere only we know’, met zang van Silke. ‘Love me again’ en ‘Alles komt goed’ met zang van Sylvia en ‘Ik heb de hele nacht liggen dromen’.

Na de pauze kwam het A-orkest op het podium en bracht in het eerste deel onder leiding van Heidi Wolters een zevental nummers. Het bestuur had bedacht om het publiek te betrekken in de keuze van de nummers over een bepaald thema. Met een rood of groen papier kon men de keuze kenbaar maken. Het publiek deed enthousiast mee

Als eerste werd gekozen voor ‘Walking on sunshine’ en als tweede nummer ‘Make it a Memory’, met zang van Michel en Mariël. In het nummer ‘That Man’ zong Marlou de solopartij. Ter afwisseling was er een sketch ‘Hello it’s me’ opgevoerd achter een wand door Hugo, Marlou en Tina. Het publiek kon de act wel waarderen Het volgende nummer was ‘Door de wind’ met zang van Mariël Leuk gevonden was de zang, dans en muziek van veel leden in ‘Whisky in the jar’. Het eerste deel werd afgesloten met ‘Wie kan mij vertellen’. Hierbij speelde jeugd ook mee.

Zwaaien

Ook na de pauze gaf het publiek door het zwaaien met de gele papieren duidelijk te kennen de voorkeur te geven aan het swingende nummer ‘Rio’ met zang van Mariël en Tina. Dit nummer werd gevolgd door ‘How deep is your love’. Dirigent Heidi zong een mooi nummer ‘Autumn’ met begeleiding van Hugo aan de piano. Acht dames waren druk in de weer bij de sketch ‘Schoonmaak’ met allerlei schoonmaakattributen werd muzikaal het werk gedaan.

Hugo zong een solopartij achter de piano in ‘Walking in Memphis’. Dat Heidi nog niet zo lang geleden werd uitgekozen tot beste zangeres van Klarenbeek bewees ze door vol overtuiging ‘Dit is mijn lijf’ te zingen.

‘Noodgeval’ was een instrumentaal nummer met solo voor Jantine Thomas. ‘De Tante Ria-medley’ was een vrolijk nimmer met Michel, Hugo in de hoofdrol bijgestaan door de tantes Marlou, Nellie en Marieke. Als uitsmijter was gekozen voor de grote hit van Marco Schuitmaker ‘De Engelbewaarder’. Tussendoor werden de dirigenten door de voorzitter verrast met een bos bloemen voor hun grote inzet voor de orkesten.

Foto: Henny Versteeg