Moestuinieren voor kinderen

ROZENDAAL – De Kindertuin in Rozendaal heeft plek voor kinderen tussen de 6 en 10 jaar oud. Iedere zaterdagmiddag, behalve in de schoolvakanties, tussen 14.00 en 15.15 uur kunnen ze aan de slag in de moestuin aan de Rosendaalselaan. Ze gaan zaaien, planten, wieden en oogsten natuurlijk, alles komt aan bod in de moestuin voor kinderen. Het is het vierde jaar dat deze moestuin actief is. Het moestuinseizoen loop van april tot oktober.

Kinderen kunnen worden opgegeven via kindertuin.rozendaal@gmail.com met vermelding van naam, leeftijd en adres. De kosten voor materiaal en dergelijke worden gedekt door een jaarlijkse bijdrage van 55 euro per kind. Elk kind moet kunnen meedoen, dus wanneer de bijdrage een hindernis voor is, dan probeert de organisatie daarvoor een oplossing te vinden.