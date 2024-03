Mindfulnessdag in buitengebied Hall

HALL – Zondag 17 maart houdt Jantine Peters een mindfulness oefendag in Hall. De training is van 10.00 tot 16.00 uur in de de sfeervol tot cursusruimte verbouwde kalverstal van natuurboerderij de Mhene. Tijdens de dag worden in een kleine groep van maximaal 8 personen diverse mindfulness oefeningen gedaan. Jantine begeleidt de oefeningen waarmee de aandacht en opmerkzaamheid getraind worden. Zoals mindful bewegen, een lichaamsverkenning en diverse meditaties, zittend, liggend of lopend. Bij droog weer maakt ook een korte mindful wandeling deel uit van het programma. Tussen de middag kunnen deelnemers genieten van een goed verzorgde vegetarische lunch. De dag verloopt voor een groot deel in stilte. Veel mensen ervaren tijdens zo’n mindfulnessdag een weldadige rust en ontspanning waarin ze helemaal tot zichzelf kunnen komen. Opgave via tel.06-17369599 of jantine.peters@gmail.com.

aandachtgeeftjekracht.nl