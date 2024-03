Mensen met NAH maken beeld voor kunstwandelroute

HUMMELO – Ruim veertig cliënten met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) van de dagbestedingslocaties Doesburg en Doetinchem van Zozijn Op Pad hebben de afgelopen weken met veel enthousiasme gewerkt aan een beeld van hout en decoupagepapier. Het beeld met de titel ‘Hersenen aan het werk’ werd op 18 maart geplaatst en is één van de 33 kunstwerken die elke dag te bewonderen zijn tijdens de Kunstwandelroute in Hummelo. De takken van het kunstwerk verbeelden de aderen in het hoofd. Eén tak is geknapt. Dat staat voor het hersenletsel dat iemand heeft opgelopen. De takken van een boom staan symbool voor wensen, dromen en doelen.

De Kunstwandelroute is van 28 maart tot en met 20 mei op het landgoed Enghuizen. Startpunt en verkoop van een routeboekje met alle informatie is bij Hotel Restaurant De Gouden Karper, Dorpsstraat 9 in Hummelo.

Foto: Rob Verkerke

kunstwandelroute.nl