Meerderheid Rheden is groen genoeg

RHEDEN – De gemeente Rheden doet het bovengemiddeld goed als het gaat om een groene leefomgeving. Dat blijkt uit onderzoek van Cobra Groenzicht en Stichting Operatie Steenbreek.

Met behulp van de 3-30-300-regel is gekeken naar de leefomgeving. Het cijfer 3 staat voor het zicht op drie ‘significante’ bomen vanuit elk (woon)pand. Het cijfer 30 staat voor het percentage boomkroonbedekking in de directe omgeving. En 300 staat voor de maximale afstand in meters tot een park of koele openbare plek/plantsoen vanaf een pand. In Rheden scoort 63 procent van de panden een voldoende ten opzichte van 40 procent landelijk. De 3-30-300-regel is opgesteld door Cecil Konijnendijk van den Bosch, expert in Urban Forestry en onder meer werkzaam aan de Universiteit van British Columbia in Canada.

Er zijn ook dingen te verbeteren, met name in Velp-Zuid, in een aantal straten in het dorp Rheden en in en rond het centrum van Dieren.

