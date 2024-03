Meer aandacht voor Kenniscampus Arnhem-Velp

REGIO – Kenniscampus Arnhem-Velp en de gemeenten Arnhem en Rheden willen deze ‘kenniscampus’ verder ontwikkelen. Daarom hebben zij op 1 februari een overeenkomst getekend

Met de kenniscampus wordt het gebied aangeduid rondom drie scholen in Arnhem en Velp: HAN University of Applied Sciences in Arnhem en Yuverta en Hogeschool Van Hall Larenstein in Velp. Hoewel de onderwijsinstellingen dicht bij elkaar liggen, wordt het gebied niet echt als één campus ervaren. Dit gaat nu veranderen.

De partijen gaan kijken hoe ze beter kunnen samenwerken op het gebied van onderwijs en onderzoek. Bijvoorbeeld door het beter op elkaar laten aansluiten van diverse opleidingen. Ook willen ze faciliteiten, zoals onderwijs- en onderzoeksruimten, ruimten voor startups en ontmoetingsplekken meer gaan delen. Ook wordt gekeken naar voldoende studentenhuisvesting en verbetering van de bereikbaarheid van de campus. Verder streven ze naar een gemeenschappelijke huisstijl voor de hele campus. Bijvoorbeeld voor bewegwijzering, om de kenniscampus als één geheel te presenteren.

Aantrekkelijker

De scholen en gemeentes willen dat ze aantrekkelijker worden voor studenten. De regio Arnhem ontwikkelt zich tot een internationaal centrum van innovatie op het gebied van energietransitie, circulaire economie en duurzaamheid. Met in de Kenniscampus Arnhem-Velp een unieke cluster van ‘groene’ opleidingen. Bedrijven, onderwijs- en kennisinstellingen werken hier samen aan innovatie. De kenniscampus biedt een breed scala aan HBO- en MBO-opleidingen en onderzoeksmogelijkheden. Het moet een herkenbare plek zijn waar studenten graag naartoe komen. Ook biedt de kenniscampus masterstudies en bijscholing voor werkenden.

Studenten zijn van groot belang voor de regio. Ze brengen leven in de stad, stimuleren creativiteit en dragen bij aan de lokale economie en de arbeidsmarkt. Goede onderwijsinstellingen trekken niet alleen studenten aan, maar maken de regio ook aantrekkelijker voor bewoners en bedrijven.

Groene omgeving

De Kenniscampus Arnhem-Velp zal een inspirerende omgeving worden waar onderwijs, onderzoek en het werkveld zich aan elkaar verbinden. “Met onze samenwerking en dit mooie initiatief verwachten wij dat dit gebied nóg beter aansluit bij de ambities om in een groene omgeving te leren, werken, recreëren en wonen”, aldus Yvonne de Haan, voorzitter van de stuurgroep Kenniscampus Arnhem-Velp en vicevoorzitter College van Bestuur HAN.

In het vervolgtraject worden ook omwonenden van de kenniscampus in Arnhem en Velp bij de plannen betrokken. HAN University of Applied Sciences, Yuverta, Hogeschool van Hall Larenstein en de gemeenten Arnhem en Rheden zien deze overeenkomst als een mooi voorbeeld van hoe overheid, bedrijven en onderwijs- en kennisinstellingen samen werken aan de oplossingen voor morgen.

De vijf ondertekenaars van links naar rechts: Ronald ter Hoeven van de gemeente Rheden, Anke Aalmers van Yuverta, Nermina Kundić van de gemeente Arnhem, Jan van Iersel van Hogeschool Van Hall Larenstein en Yvonne de Haan van HAN University of Applied Sciences