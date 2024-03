Meedoen met leerlingenorkest

DIEREN – Het leerlingenorkest Rheden is sinds januari weer gestart met repeteren. Iedereen die een instrument kan bespelen en tussen de 6 en 21 jaar oud is, mag en kan meedoen. Of je nou net begonnen bent met spelen, of al wat langer muziek maakt, is volgens dirigent Patrick de Heus geen probleem: “Iedereen kan meedoen.” Het Leerlingenorkest Rheden repeteert een keer per maand in de Bundel in Dieren. In de zomer is er een eindconcert van het Leerlingenorkest in openluchttheater de Pinkenberg. De repetitiedata zijn zondag 24 maart, zondag 21 april, zondag 26 mei en zondag 23 juni. De repetities vinden plaats van 09.45 tot 13.00 uur in De Zoomerij in Dieren. Aanmelden kan via leerlingenorkest@dezoomerij.nl. Meedoen is gratis.