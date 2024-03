MBO-studenten ontwerpen binnentuin bij flexwoningen Kraakselaan

DOESBURG – Hoe kan de gezamenlijke binnentuin bij de flexwoningen op de Kraakselaan in Doesburg eruit komen te zien? Tijdens het IVN Jongeren Adviesbureau zijn de MBO-studenten Tuin en Landschap van het Zone College Doetinchem aan de slag gegaan met deze vraag.

Hun plannen werden deze week met enthousiasme ontvangen en vormen de basis voor het definitieve ontwerp, waar de hovenier mee aan de slag gaat.

Op de Kraakselaan in Doesburg zijn afgelopen jaar 15 flexwoningen gerealiseerd voor statushouders en jonge starters in opdracht van Woonservice IJsselland. Eind december konden de bewoners hun nieuwe onderkomen betrekken. Verhuurder Woonservice IJsselland noemt de saamhorigheid van de groep bewoners uniek. De binnentuin is bedoeld om daar ook ruimte aan te bieden, waarbij de bewoners gezamenlijk zorg dragen voor het beheer en onderhoud, als onderdeel van dit participatieproject. In het ontwerp moet daar dus rekening mee gehouden worden.

Op de opleiding Tuin en Landschap van het Zone College te Doetinchem weten ze wel raad met zo’n opdracht. De studenten gingen aan de slag met een plan voor aanleg en beheer van de binnentuin. Daarin moesten ze zorgen voor een rijke biodiversiteit en goede klimaatadaptatie, gebruikmaken van eetbare beplanting en natuurlijk: tegemoetkomen aan de wensen van de bewoners over het gebruik en onderhoud van de binnentuin.

Om zich voor te bereiden brachten de studenten een locatiebezoek voordat de bouw begon. Ze leerden meer over eetbare sierplanten bij Stadsboerin Doetinchem en lieten zich inspireren door het moodboard met wensen van de toekomstig bewoners.

Presentatie van ontwerpen

Op maandag 4 maart presenteerden ze hun ideeën in het Stadhuis van Doesburg aan de gemeente als opdrachtgever en een jury met vertegenwoordigers van Woonservice IJsselland, de hovenier die de aanleg zal verzorgen en iemand van het tuinteam van de bewoners.

In de vier gepresenteerde ontwerpen was veel ruimte voor afwisselende beplanting met inheemse soorten, struiken en bomen die goed zijn voor insecten, vlinders en vogels en fijne ontmoetingsplekken voor de bewoners. Er waren plannen voor een fruitboomgaard, composthoop, kippenhok en moestuinbakken. Wethouder Birgit van Veldhuizen is blij met de betrokkenheid van de studenten: “Het is belangrijk om dit soort vragen aan jongeren voor te leggen. Het is ook jullie leefomgeving en jongeren hebben vaak een frisse kijk op wat er allemaal kan.”

Winnaar

De jury reageerde enthousiast op de creatieve plannen. De prijs voor het beste advies ging naar Wesley Nas. Zijn ontwerp was sterk in eenvoud, met veel ruimte voor ontspanning. Hij koos voor kleurrijke bloemen en struiken rondom de huizen en terrassen en in het midden een wadi met stapstenen en een bloemrijk gazon.

Hovenier In ’t Groen werkt samen met de woningcorporatie aan een definitief ontwerp, waarbij Wesley’s plan het uitgangspunt vormt. De andere plannen gaan niet zomaar de prullenbak in, volgens hovenier Vince Ruitenbeek: “In elk plan zaten goede ideeën waar we wat mee kunnen.”

Dit project werd georganiseerd door IVN Natuureducatie en ondersteund door provincie Gelderland en gemeente Doesburg. Met het Jongeren Adviesbureau betrekt IVN jongeren bij hun eigen leefomgeving en beslissen jongeren mee over hun eigen duurzame toekomst.