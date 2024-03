Matthäus Passion in Doesburg

DOESBURG – Het Luthers Bach Ensemble brengt op zondag 10 maart om 15.00 uur de semi-scenische Matthäus Passion ten gehore in de Martinikerk in Doesburg. De leiding is in handen van Tymen Jan Bronda.

In de semi-scenische Matthäus van het Luthers Bach Ensemble hebben solisten en koor dagelijkse kleding aan en zingen ze alles uit het hoofd. Het maakt dat de interactie tussen de zangers onderling en met het publiek groter wordt. Gebaren en bewegingen onderstrepen het drama van de passie. Het Luthers Bach Ensemble is het enige muziekgezelschap in Nederland dat de Matthäus op deze manier uitvoert.

De regie voor deze productie ligt net als voorheen in handen van Marc Pantus. “Mijn doel is om via het intense begrip van de muzikale en literaire tekst van de Matthäus het stuk te ontdoen van haar aureool. Er moet voor gezorgd worden dat het stuk nu, op dit moment, voor ons iets te betekenen heeft.”

Verdere betrokkenen bij de uitvoering zijn het Roder Jongenskoor, Marc Pantus (regie), Drew Santini (Christus-figuur), Nils Giebelhausen (evangelist), Kristen Witmer & Marina Torra Cabau (sopraan), David van Laar (altus), Twan van der Wolde (tenor) en Joris van Baar (bas).

