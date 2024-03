Matthäus Passion in de Martinikerk Doesburg

DOESBURG – Zondag 10 maart voert het Luthers Bach Ensemble haar bekroonde Matthäus Passion uit in de Martinikerk Doesburg.

In de semi-scenische Matthäus van het Luthers Bach Ensemble hebben solisten en koor dagelijkse kleding aan en zingen ze alles uit het hoofd. Het maakt dat de interactie tussen de zangers onderling en met het publiek groter wordt. Gebaren en bewegingen onderstrepen het drama van de passie. Het Luthers Bach Ensemble is het enige muziekgezelschap in Nederland dat de Matthäus op deze manier uitvoert.

De regie voor deze productie ligt net als voorheen in handen van Marc Pantus. “Mijn doel is om via het intense begrip van de muzikale en literaire tekst van de Matthäus het stuk te ontdoen van haar aureool. Er moet voor gezorgd worden dat het stuk nu, op dit moment, voor ons iets te betekenen heeft.”

Het is bijzonder dat het Luthers Bach Ensemble eenzelfde uitvoering drie jaren achtereen in de programmering opneemt. Artistiek leider Tymen Jan Bronda: “We kregen zóveel bijzondere reacties uit het publiek en van de pers dat we er niet omheen konden om reprises te geven, de uitvoering van dit jaar is opnieuw een kans om erbij te zijn.” Aanvang is 15.00 uur.

