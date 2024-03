Mantelzorgcafé over Parkinson

DE STEEG – Op maandag 25 maart vindt het Mantelzorgcafé plaats bij La Maison du Steeg aan de Hoofdstraat 19 in De Steeg. Het zal gaan over Parkinson en mantelzorg.

De ziekte van Parkinson is vaak niet aan de buitenkant zichtbaar. Dit maakt het ook voor de omgeving soms moeilijk te begrijpen. Daarnaast is het ook heel onvoorspelbaar. De ene dag kun je heel veel en de dag erna kan het weer hopeloos zijn. Ook dat is soms moeilijk uit te leggen. Een Parkinsonverpleegkundige zal tijdens het Mantelzorgcafé een presentatie geven over de ziekte en wat het betekent voor de mantelzorger. Daarnaast geeft de verpleegkundige tips over het vinden van hulp en bruikbare informatie. Uiteraard is er ruimte voor vragen en het delen van ervaringen. Het programma begint om 14.00 uur (zaal open om 13.30 uur) en eindigt om 16.30 uur. Deelname is gratis. Aanmelden kan tot en met 20 maart via 026-3707070 (maandag tot en met vrijdag 9.30-11.30 uur) en via mantelzorg@mvtrheden.nl. Deelname is gratis. Is de opvang voor de thuissituatie of het vervoer een probleem dan kunnen mensen dit aangeven bij de aanmelding.