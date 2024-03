Mantelzorgcafé over overbelasting

VELP – Op donderdag 14 maart is er in dagbesteding ’t Prieel in Velp een Mantelzorgcafé. Het thema is overbelasting. De toegang is gratis.

De leiding van deze bijeenkomst is in handen van Jacqueline Baars, psychosomatisch oefentherapeut/oefentherapie Cesar. Vragen die aan de orde komen zijn: hoe ga ik met overbelasting om als mantelzorger, hoe ga ik met stress om en hoe kom ik weer in balans? Tijdens de bijeenkomst krijgen deelnemers handvatten om goed voor zichzelf te kunnen zorgen. “Als je goed voor jezelf zorgt, kan je de zorg voor een ander beter aan”, aldus de organisatie.

Wie voor langere tijd de zorg draagt voor een naaste die ziek is, is welkom in het Mantelzorgcafé. Wie thuis namelijk de zorg heeft voor iemand met dementie of een chronische ziekte, kan een steuntje in de rug goed gebruiken. In het Mantelzorgcafé komen mensen die in vergelijkbare omstandigheden zijn, in een ontspannen sfeer samen.

De organisatie van het Mantelzorgcafé is in handen van Innoforte, in samenwerking met MVT en Attent. Dagbesteding ’t Prieel is te vinden aan de Graaf Ottostraat 30d in Velp. Het café is van 19.30 uur tot 21.30 uur en de toegang is gratis. Aanmelden voor het Mantelzorgcafé is verplicht. Dit kan via 026-3707070 of info@mvtrheden.nl.