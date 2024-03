Lutherse uitvoering Mattheüs Passion in Martinikerk

DOESBURG – Zondag 10 maart voerde het Luthers Bach Ensemble de Mattheüs Passion uit in de Martinikerk in Doesburg. In een volledig uitverkochte kerk genoten de aanwezigen van de bijzondere uitvoering. Solisten en het koor van het ensemble dragen dagelijkse kleding en zingen alle stukken uit hun hoofd. Zij doen dit om de interactie met elkaar en publiek te vergroten. Gebaren en bewegingen onderstrepen het drama van de passie. Het Luthers Bach Ensemble is het enige muziekgezelschap in Nederland dat de Matthäus op deze manier uitvoert.

De regie van deze productie was in handen van Marc Pantus.

Foto: Peter Bakker