Lotgenoten NAH in Velp

VELP – NAH-Trefpunt Velp gaat onder auspiciën van de patiëntenvereniging Hersenletsel.nl een nieuwe lotgenotengroep opstarten voor mantelzorgers en naasten van mensen met NAH (Niet Aangeboren Hersenletsel). In een lotgenotengroep ontmoeten mensen die voor iemand met NAH zorgen elkaar. Aanmelden kan via nah.trefpunt.velp@gmail.com. De bijeenkomsten vinden plaats in Buurthuis de Poort.