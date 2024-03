Loenense dames creatief voor Pasen

LOENEN – Ruim twintig Loenense dames zijn creatief bezig geweest in ontmoetingscentrum De Bruisbeek. Het bestuur had bloemiste Wendy Koller gevraagd om weer een bloemschikavond te leiden in paassfeer. Zij bedacht een leuke creatie die de dames handig met mes en schaar konden maken. Zij demonstreerde eerst een mooi stuk, waarna de dames aan de slag konden gaan.

Waar nodig was bood Wendy een helpende hand, zodat iedereen met een mooi paasstuk naar huis kon gaan. Onder het schikken van de bloemen, groen en ander paasmateriaal werd er gezellig bijgekletst. Wendy Koller was aan het eind bijzonder tevreden over het resultaat. In vele Loenense huiskamers staat nu de paascreatie te pronken.