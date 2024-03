Loenens Klompenpad op TV Gelderland

LOENEN – Zondag 24 maart is de natuur en veel bezienswaardigheden van Loenen uitvoerig op TV Gelderland te zien. Klaas Drupsteen is onlangs in Loenen geweest om opnamen te maken van het Loenense Enkenpad voor de serie Klaas op Klompen. Klaas neemt de kijkers mee langs alles wat er rondom het pad te zien is. Het Loenense Klompenpad wordt door kenners, die al veel van deze paden hebben gelopen, als een van de mooiste genoemd met de meeste variatie. Het programma nam een kijkje in en om het kasteel Ter Horst aan de Hoofdweg in Loenen. Kasteelheer Alexander Russelman gaf een rondleiding door het eeuwenoude kasteel dat nog altijd particulier bezit is. Drupsteen bracht ook een bezoek aan het mooiste plekje van Loenen dat gelegen is bij De Dalenk en bekend is van De Uitkijk. IVN’er Bert van der Saag vertelde bij het woonhuis over de periode dat de familie Von Trapp hier heeft gewoond. Op deze hoogste plek van Loenen kan genoten worden van een fraai uitzicht over de buurtschap Zilven. Bij helder weer zijn de torens in Zutphen nog te zien.

Klaas op Klompen wordt vanaf 17.00 uur elke uur uitgezonden na het nieuws.