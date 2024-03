Locoburgemeester bezoekt 100-jarige

VELP – Zaterdag bracht locoburgemeester Gea Hofstede een bezoek aan mevrouw De Wit-Bloem om haar te feliciteren met het haar 100e verjaardag. Mevrouw De Wit-Bloem is geboren op 29 februari 1924 in Arnhem.

Ze groeide op samen met haar jongere broer en zus in Arnhem. Daar heeft ze de Kweekschool gevolgd en de opleiding afgesloten met de Hoofdakte.

Mevrouw De Wit-Bloem is een zelfstandige, geëmancipeerde vrouw die voor haar eigen inkomen zorgde. Eerst door les te geven op een lagere school en later als docent op de huishoudschool. Ook behaalde ze al op jonge leeftijd haar rijbewijs en kocht ze haar eerste auto. Dat was in die tijd erg bijzonder.

Mevrouw De Wit-Bloem is opgegroeid in Arnhem maar heeft ook een tijdje in Gouda gewoond en daarna in Brummen. Na het overlijden van haar man, Jan de Wit, is zij verhuisd naar Velp.

Haar hobby’s waren lezen en het naaien van kleding. Helaas is dat niet meer mogelijk omdat ze slechtziend en slechthorend is. Verder is de gezondheid van mevrouw De Wit-Bloem goed. Normaal gesproken woont zij nog helemaal zelfstandig met wat huishoudelijke hulp. Nu woont ze tijdelijk in zorgcentrum Intermezzo in Dieren omdat ze eind januari is gevallen waarbij haar arm is gebroken en er een scheurtje in haar heup zit. Mevrouw De Wit-Bloem hoopt dat het allemaal redelijk zal herstellen en dat ze weer lekker naar haar eigen huisje kan.