Lezing over vrouwen in de kunst

EERBEEK – Donderdag 7 maart staan vrouwen in de kunst centraal tijdens een lezing in de Kruiskerk in Eerbeek. Clara Uenk neemt de aanwezigen dan mee door de kunstgeschiedenis, vanuit het perspectief van de vrouw. Ze laat beeldjes en schilderijen zien waarop vrouwen zijn afgebeeld, maar vertelt ook over de strijd die vrouwen hebben moeten leveren om naar de kunstacademie te mogen gaan.

Vrouwen hebben altijd een belangrijke rol in de kunst gespeeld en dat doen ze nog steeds. Hierin wordt onderscheid gemaakt tussen vier verschillende rollen: model, muze, maker of mecenas. Kunstenaars vragen vrouwen vaak om model te staan en sommigen hebben één vrouw in het bijzonder als inspiratiebron – de muze. Maar vrouwen zijn zelf natuurlijk ook kunstenaar, hoewel de wereld van kunstenaars lang een mannenwereld was. Tot slot zijn er vrouwen die geld beschikbaar stellen voor het maken of behouden van kunst of die zelf kunst aankochten en verzamelden. Denk bijvoorbeeld aan Hélène Kröller-Müller.

Deze lezing begint om 19.30 uur, de kerk is een half uur eerder geopend. De toegang kost 5 euro. Amnesty International is deze avond aanwezig om door middel van een handtekeningenactie aandacht te vragen voor vrouwen in nood. Vrijdag 8 maart is het Internationale Vrouwendag.