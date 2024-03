Leren gezond en goedkoop te koken

VELP – Op woensdag 13 maart start in Velp een serie van drie workshops over gezond en goedkoop koken. De organisatie van deze ‘Slimmer kookworkshops’ hiervan is in handen van diëtist Susanne Hustinx van ‘Voeding met Visie Velp’ en voedingsdeskundige Mieke Schoenmakers van ‘Smaakidee-Voedingsadvies’ uit Ellecom. De eerste bijeenkomst van 13 maart is een ‘supermarktsafari’. De diëtiste en voedingsdeskundige nemen de deelnemers van 18.00 tot 19.00 uur mee door de Jumbo in Velp. Ze leren hen om gezonde keuzes te maken bij het boodschappen doen. Op de woensdagen 20 en 27 maart zijn er vervolgens kookworkshops bij buurthuis de Poort aan de Heeckerensstraat 201 in Velp. Deze duren van 18.00 tot 21.00 uur. Deelnemers leren gezonde en voedzame maaltijden te maken, ook met een beperkt budget. Deelname aan de workshops kost 5 euro. Houders van een Gelrepas kunnen gratis meedoen. Aanmelden kan bij Mieke Schoenmakers via info@smaakidee-voedingsadvies.nl.