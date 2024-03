VELP – Zondag 17 maart geeft pianodocent Dorrie Tromp haar jaarlijkse leerlingenconcert. Dit jaar is het thema ‘Uitpakken maar’. De leerlingen dragen hun nummer op aan iemand die hun dierbaar is. Eerst vertellen zij hun persoonlijke verhaal, waarna zij dit vertolken in muzikale hoogstandjes. Er worden stukken gespeeld van Coldplay tot Mendelssohn, van Chopin tot the Beauty en the Beast. Het concert begint om 15.00 uur in verzorgingscentrum Nieuw Schoonoord in Velp.

