Lammert Hissink erelid van D.E.S.

HALL – Iedereen wist ervan, behalve Lammert Hissink zelf. Op de jaarvergadering van D.E.S. die op 20 februari plaatsvond, werd Lammert unaniem benoemd tot erelid van de Hallse muziekvereniging. Dit vanwege zijn grote en actieve inzet voor de vereniging. In het bijzijn van zijn vrouw ontving hij de bijbehorende oorkonde uit handen van de voorzitter. Lammert Hissink is bijna zestig jaar lid en speelt wekelijks op de bugel in de fanfare. Hij was vele jaren actief als voorzitter, financieel administrateur, muzemarktvoorzitter en momenteel als websitebeheerder.

Bijschrift: Lammert Hissink is bijna zestig jaar lid van muziekvereniging D.E.S. en is benoemd tot erelid