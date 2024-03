DOESBURG – Op woensdag 13 maart serveerde het Leger des Heils voor de laatste keer soep in Doesburg. Het project ‘Geloven in de buurt’ dat de maaltijdvoorziening verzorgde, sluit de deuren per 1 april.

“Het was een avond met dubbele gevoelens”, zegt Arnold Vellekoop van het Leger des Heils. “Het doet zeer om verbondenheid los te moeten laten. Tegelijk gaf het een gevoel van dankbaarheid om al deze mensen in gesprek te zien met elkaar. Want waar we elkaar echt ontmoeten wordt het leven rijker.”

Coördinator Vellekoop is sinds twintig jaar kerkelijk werker en begeleidt onder meer diegenen die geloofsvragen hebben. Maar ook mensen die te maken hebben met rouwverwerking en stellen die gaan scheiden kunnen bij hem terecht. “Alles met betrekking tot zingeving en levensvragen. Verder zijn wij er ook voor jongeren, is er huiswerkbegeleiding en werken wij samen met Jongerenwerk.” Over de aanstaande sluiting van de afdeling is Vellekoop kort en helder. ‘De leeftijd van het vrijwilligersteam speelt een rol, de kosten uiteraard en het rendement. En dat heeft gevolgen voor onder meer de Voedselbank, het smartlappenkoor en de naaiclub. Die moeten op zoek naar een ander onderkomen; komende zomer kunnen ze hier niet meer terecht… Ook onze rol als vangnet is met de sluiting uitgespeeld, een rol die wij als Zorg & Welzijn nou eenmaal hebben.”

“Als afdeling van ‘Geloven in de buurt’ zijn we dankbaar voor de liefde die we ontvangen hebben van onze hemelse Vader en dat we die door mochten geven op onze locatie. We hopen dan ook dat anderen op hun eigen wijze die verbondenheid in de stad weer vorm zullen gaan geven.” De kledingwinkel van het Leger des Heils sluit in de loop van mei.