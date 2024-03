Kruisjassen bij vv Oeken

OEKEN – Woensdag 28 februari vond de zevende avond plaats van de kruisjascompetitie van vv Oeken bij De Vroolijke Frans.

Deze kaartavond werd een duidelijke overwinning voor het koppel Bennnie Bleumink en Roy ten Broeke met 3621 punten. Ondanks een eindsprintje werden Theo van den Berg en Marcel Hendriksen tweede met 3408 punten. De heren Cor Wilbrink en Henk van ’t Ende sloegen in de laatste ronde toe en gingen met de derde prijs aan de haal met 3020 punten. Mede hierdoor eindigden de dames Floray Beumkes en Heidi van Dalen laatste met 2743 punten.

De volgende kaartavond is op woensdag 27 maart en is zoals gebruikelijk vlak voor de Pasen de eierkaart-editie. Aanvang is 19.00 uur. Voor informatie kan contact worden opgenomen met Henk Bruntink, tel. 06-20285312 of via e-mail hjbruntink@hotmail.com.