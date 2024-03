Korfbal op Velpse scholen

VELP – Afgelopen weken heeft de Velpse korfbalclub Sios’61 op diverse basisscholen in Velp tijdens de gymlessen korfbalclinics gegeven. Zo maakten bijna duizend kinderen opnieuw kennis met korfbal. In de voorjaarsvakantie op woensdag werden deze clinics afgesloten met het spelen van korfbalwedstrijden in De Dumpel. Het was een zeer sportieve middag. Aan het einde ontvingen alle deelnemers een leuke korfbalgadget.

Kinderen die interesse hebben om te gaan korfballen bij korfbalvereniging Sios’61 in Velp kunnen gratis aan een aantal trainingen deelnemen op dinsdag- en donderdagavond in de Dumpel van 18.00 tot 19.00 uur.