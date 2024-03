Koralen zingen op Goede Vrijdag

LOENEN – Op Goede Vrijdag, 29 maart,wordt in de Protestantse kerk in Loenen om 19.00 uur een dienst gehouden waarbij een gelegenheidskoor haar medewerking zal geven. Het koor zingt onder leiding van Maarten Willers een zestal koralen uit de Mattheus Passion van J.S. Bach. Het koor wordt begeleid door een groepje klarinettisten. Er wordt nog gezocht naar wat aanvulling met tenoren, bassen en alten. Wie mee wil doen kan zich aanmelden bij Maarten Willers, mrwillers@outlook.com. De repetities zijn op de woensdagen 20 en 27 maart om 19.00 uur in de Protestantse kerk.