DIEREN – Het projectkoor Dieren laat op Palmzondag, 24 maart, bekende koorwerken uit de renaissance horen in de Ontmoetingskerk in Dieren. Op het programma staan werken van onder meer Sweelinck, Palestrina, Byrd en Tallis. De koorstukken worden omlijst met korte teksten en enkele instrumentale intermezzo’s. De aanvang is 16.00 uur. Het projectkoor heeft sinds januari geoefend en staat onder leiding van Hans Schimmel.

Foto: Theo Jansen