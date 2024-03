RHEDEN – In het Dorpshuis in Rheden was zaterdag 2 maart een winkel-voor-één-dag. De Inloopkast in Rheden hield een tweedehandskledingbeurs en die werd goed bezocht. Voor dames en heren was het een mooie kans om de lente- en zomergarderobe uit te breiden voor een leuk prijsje. Er werd dan ook volop gesnuffeld, gepast en gekocht. De vrijwilligers waren weer druk geweest om alle kleding netjes gesorteerd in de rekken te hangen en stonden klaar om de koopjes af te rekenen.

Foto: Peter Kars