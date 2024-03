Koninklijke onderscheiding voor mevrouw Tieleman-Groen

VELP – Vrijdag 1 maart heeft burgemeester Carol van Eert een Koninklijke onderscheiding uitgereikt aan Marianne Tieleman-Groen (85) uit Dieren. Zij werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De onderscheiding werd uitgereikt in woon- en zorgcentrum De Biesdel aan de Biesdelselaan 89 in Velp in het bijzijn van haar man – met wie ze meer dan 60 jaar is getrouwd – kinderen, kleinkinderen en veel vrijwilligers.

Mevrouw Tieleman heeft zich meer dan 30 jaar ingezet als vrijwilligster bij Innoforte. Zo coördineert ze de inzet van vrijwilligers bij de bibliotheken in drie verzorgingstehuizen van Innoforte. Ze vervangt en verzorgt de bibliotheekcollecties zodat bewoners steeds nieuwe boeken kunnen lenen. Voor de bewoners die slechtziend zijn, heeft zij een eigen collectie (afgeschreven) grootletterboeken en boekenkasten gerealiseerd. Op deze manier zorgt ze ervoor dat de bewoners zo lang mogelijk zelfstandig kunnen lezen. Ook neemt ze het voortouw om de groep vrijwilligers betrokken te houden, maakt roosters en organiseert werkoverleggen. Zijn er nieuwe collega’s nodig? Dan gaat mevrouw Tieleman op zoek naar nieuwe collega’s. Behalve dat ze een vrolijke, betrokken maar soms ook kritische collega is, is zij vooral iemand die de bewoners van Innoforte een warm hart toedraagt.

Buiten haar vrijwilligerswerk voor de bibliotheek is zij ook vrijwilligster geweest bij Tafeltje Dekje waar ze maaltijden rondbracht. Daarnaast heeft ze een aantal jaren binnen de Gereformeerde Kerk in Dieren catechisatieles gegeven aan jongeren.

