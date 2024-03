Koninklijke Erepenning voor Eendracht

EERBEEK – Muziekvereniging Eendracht uit Eerbeek heeft op zaterdag 9 maart de Koninklijke Erepenning ontvangen. Waarnemend burgemeester van de gemeente Brummen, Geert van Rumund, overhandigde de Erepenning in het bijzijn van ruim vijfhonderd mensen.

Eendracht gaf op de avond van 9 maart een jubileumconcert ter ere van het 125-jarig bestaan van de vereniging. Tijdens het optreden, nam de waarnemend burgemeester het woord. Hij overhandigde de Koninklijke Erepenning aan voorzitter Davy te Bokkel en aan Lisa Heus, één van de jongste leden van Eendracht.

In het kader van het 125-jarig bestaan van Eendracht, organiseerde de muziekvereniging maar liefst twee concerten. In de middag vond het feestconcert plaats speciaal voor bezoekers die normaal, om welke reden dan ook, niet bij een avondoptreden aanwezig kunnen zijn. Jong en oud uit de dorpen en steden rondom Eerbeek kwamen op dit concert af. Ruim 250 mensen kregen een feestelijk programma te horen. Het Opstaporkest, Leerlingenorkest en het Fanfareorkest van de vereniging lieten bekende hits horen. De bezoekers gingen feestend door sporthal De Bhoele.

Reis door de tijd

Op zaterdagavond gaf Eendracht haar officiële jubileumconcert. Het werd een muzikale reis door de tijd, ondersteund door visueel spektakel met licht, geluid en video. Eén van de bijzondere momenten op deze avond was het afspelen van een geluidsopname van Eendracht uit 1947, waarbij de mars live op het podium werd overgenomen door de fanfare. Zo kwam er verbinding tot stand tussen de muzikanten van nu en die van 77 jaar geleden.

Halverwege de avond volgde een plechtig moment. Het Wilhelmus werd ingezet en het publiek ging staan. Waarnemend burgemeester van Rumund beklom onverwacht het podium en nam het woord. Als eerste officiële daad namens de Gemeente Brummen reikte hij de Koninklijke Erepenning uit aan Eendracht. Namens de koning sprak Van Rumund mooie woorden en roemde de rol die Eendracht speelt bij muziekonderwijs voor kinderen in Eerbeek: “Eendracht is een prachtig visitekaartje voor de Gemeente Brummen”.

Foto: Paula Rozendal

Bijschrift: Waarnemend burgemeester Geert van Rumund overhandigt de Koninklijke Erepenning aan voorzitter Davy te Bokkel en aan Lisa Heus, één van de jongste leden van Eendracht.