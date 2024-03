Koffieochtend in De Paperclip

VELP – Vanaf woensdag 3 april worden er koffieochtenden gehouden in de gezellige warme huiskamer van De Paperclip in Velp. Wijkbewoners kunnen daar dan elke woensdag tussen 10.00 en 12.00 uur terecht voor aanspraak en gezelligheid. De koffie, thee, een koek en deelname zijn gratis. De koffieochtend is bedoeld voor buurtbewoners die contacten willen leggen met buurtgenoten. Aanmelden is niet nodig. Ontmoetingscentrum De Paperclip is te vinden aan de Eiberstraat 14-16 in Velp.