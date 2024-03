Koffie voor Voedselbank Zutphen

REGIO – Lions club Zuid-Oost Veluwe heeft 880 pakken koffie kunnen kopen voor de Voedselbank in Zutphen.

De organisatie neemt sinds 2022 deel aan de landelijke actie van Lions Nederland. In de maand december staan in meerdere winkels inzamelboxen waar klanten hun gespaarde Douwe Egberts waardepunten kunnen inleveren. Ook in winkels in Brummen, Dieren, Eerbeek en Klarenbeek is de actie gehouden

Begin januari zijn de inzamelboxen opgehaald en hebben leden van de club alle waardepunten geteld. Het aantal waardepunten was hoger dan vorig jaar: het totaal bedroeg maar liefst 562.590 waardepunten. Deze zijn ingeleverd bij de landelijke organisatie. Douwe Egberts heeft de waarde hiervan omgezet in 880 pakken koffie (winkelwaarde circa 3.500 euro).

De coördinatie van deze actie was in handen van Natale David en Marco Leguijt. Natale David heeft deze 880 pakken koffie overhandigd aan Marthy Vincent en enkele van de vele vrijwilligers van de Voedselbank Zutphen. De Voedselbank kan hiermee vele klanten voorzien van lekkere koffie.

De Lionsclub bedankt alle mensen die hun waardepunten hebben ingeleverd, en natuurlijk de ondernemers die bereid waren om een inzamelbox in hun winkel te plaatsen. Dit waren Jumbo Brummen, Primera XL Brummen, PLUS Van Tetering Eerbeek, Plus Versluis Klarenbeek, Jumbo Eerbeek, Jumbo Dieren en SPAR Loenen.

In december dit jaar zal de actie opnieuw uitgevoerd worden.

Bijschrift foto: Het landelijke resultaat van de DE actie: de overhandiging van de 880 pakken koffie door Natale David (zittend links) aan Marthy Vincent (staand links) van de Voedselbank Zutphen.