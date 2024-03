Koffie en geschiedenis in Ooipoortkerk

DOESBURG – Leo van Bommel, gids van het Arsenaal in Doesburg zal op woensdag 6 maart tijdens de ontmoetingsochtend ‘Wat hebben we bij de koffie?’ een lezing houden. De ontmoetingsochtend vindt plaats in de Ooipoortkerk en duurt van 10.00 tot 11.30 uur. Van Bommel zal iets vertellen over de Begijnentijd en Kloosterlingentijd in het gebouw het Arsenaal in Doesburg. Op 1 mei komt Van Bommel nog een keer en dan gaat het over de tijd dat het gebouw gebruikt werd als wapenmagazijn. De toegang is gratis; het is wel mogelijk een vrijwillige bijdrage te leveren om de kosten te dekken. ‘Wat hebben we bij de koffie?’ wordt georganiseerd vanuit de gezamenlijke kerken uit Doesburg en omgeving. Iedereen is welkom.

